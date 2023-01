Biathlon, Coppa del Mondo Pokljuka 2023: si parte giovedì, nove azzurri al via

La Coppa del mondo di biathlon riparte dalla Slovenia. Sulla pista di Pokljuka, fa sapere la Fisi, si gareggia da giovedì 5 a domenica 8 gennaio con sprint, pursuit, staffetta singola mista e staffetta mista. Nove gli azzurri. Tra le donne al via ci sono Federica Sanfilippo (reduce dalla positiva esperienza nella sprint del Tour de Ski di fondo in Val Mustair e all’esordio stagionale nella massima competizione), Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola e Rebecca Passler. Tra gli uomini spazio a Didier Bionaz, David Zingerle, Patrick Braunhofer e Tommaso Giacomel.

”Ancora per questo giro dobbiamo fare a meno di Lukas Hofer – commenta il direttore tecnico Klaus Hoellrigl -, il quale sta completando una cura ulteriore per l’infiammazione al tendine tibiale della gamba sinistra, poi faremo un ulteriore punto della situazione. Anche Daniele Fauner non sarà presente a Pokljuka, è appena guarito da una forte influenza e sta seguendo un piano di allenamento che mira a riportarlo al più presto in condizione, rientrerà nella successiva tappa di Ruhpolding’‘. L’Ibu Cup riprende invece la sua corsa dalla località slovacca di Brezno-Osrblie, dove si disputano una supersprint, una sprint, una staffetta mista e una staffetta singola mista fra il 5 e l’8 gennaio. In gara sei donne e tre uomini: Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Eleonora Fauner, Sara Scattolo, Beatrice Trabucchi, Martina Trabucchi, Daniele Cappellari, Cedric Christille ed Elia Zeni.