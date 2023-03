Berrettini-Shevchenko stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Challenger Phoenix 2023

Matteo Berrettini affronterà Alexander Shevchenko nei quarti di finale dell’Atp Challenger 175 di Phoenix, in programma fino a domenica 19 marzo in Arizona. Due vittorie non semplici per l’azzurro in questo inizio di torneo, giunto ora ai quarti. L’avversario odierno è il russo classe 2000 proveniente dalle qualificazioni, durante le quali aveva superato anche quel Mattia Bellucci battuto poi da Matteo al primo turno dopo il ripescaggio da lucky loser. Ancora molto incostante, Shevchenko è comunque un giocatore in crescita ed in grado di esprimere un buon livello di tennis, anche se i migliori risultati della carriera li aveva fin qui ottenuti sulla terra rossa. Attualmente è n°132 del ranking e non ci sono precedenti tra i due giocatori.

Berrettini e Vukic scenderanno in campo stasera, sabato 18 marzo. I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata sul Center Court dalle ore 19:00 italiane, ma non prima delle 20:30. Non è prevista una diretta televisiva. Per tutti gli incontri del tennista romano, tuttavia, sarà disponibile una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il percorso di Berrettini in Arizona garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights al termine di ogni partita.