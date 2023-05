Bebe Vio: “Ho passato l’ultima settimana a riscrivere la tesi, il 15 mi laureo”

Bebe Vio ha parlato da Parigi in occasione della cerimonia dei Laureus Awards, toccando vari temi tra cui i suoi programmi per il futuro: “Il 15 mi laureo, poi torno a casa dopo un appuntamento a Parigi per alcuni progetti che stiamo facendo con la onlus. Purtroppo non ho ritrovato la tesi e ho passato l’ultima settimana a riscrivere tutto. Dalle 5 di mattina all’una di notte, ma ce l’abbiamo fatta”. Sulle Olimpiadi, invece, la paratleta azzurra si è limitata a dire: “Sono ricominciate le qualifiche“.