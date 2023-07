Beach Volley, Challenge Edmonton: argento Menegatti-Gottardi, bronzo Nicolai-Cottafava

Si è chiusa con ben 2 medaglie azzurre il torneo Challenge di Edmonton, in Canada, di beach volley. Marta Menegatti e Valentina Gottardi si sono dovute arrendere in finale alle brasiliane Carol-Barbara per 2-0 (21-14, 21-16). Medaglia di bronzo invece al maschile, dove Paolo Nicolai e Samuele Cottafava hanno conquistato il terzo posto, battendo proprio a coppia brasiliana formata da Pedro Solberg e Guto per 2-0 (21-19, 21-19).