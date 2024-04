Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: “Stagione fantastica. Futuro? Sono convinto la mia permanenza sia la scelta giusta”

“Sono molto contento del seguito che abbiamo in Spagna e non solo. La stagione è fantastica, non solo per i risultati, ma anche per il gioco con il quale li stiamo raggiungendo. Ciò suscita interesse in Spagna e anche in molte parti d’Europa. Fa crescere il club, che ha un seguito più globale. È importante per tutti. Farne parte e aver partecipato a questo processo mi rende felice. Ma non vogliamo fermarci”. Le parole sono quelle di Xabi Alonso, intervistato da ‘As’, che ha regalato al tecnico del Bayer Leverkusen la copertina dell’edizione odierna. “Ognuno è responsabile delle proprie decisioni. Spero che la mia permanenza sia la scelta giusta, sono convinto che sarà così. Mi sto godendo il momento e, ovviamente, voglio continuare a migliorare”, dice l’allenatore spagnolo in merito alla sua decisione di rimanere anche la prossima stagione a Leverkusen nonostante i tanti big club a lui interessati.