Bayer Leverkusen, niente Roma per Kossounou e Andrich: stagione finita

La partita contro la Roma si è rivelata una vera e propria tragedia per il Bayer Leverkusen, che ha visto infortunarsi Odilon Kossounou e Robert Andrich, due elementi fondamentali per la dinamica della squadra. Gli esami hanno portato alla luce una frattura al metatarso sinistro per il centrocampista, mentre il difensore risulta aver subito un infortunio muscolare alla coscia destra. Per entrambi, la stagione termina qui.