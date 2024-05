Basket, Serie A2: Trapani batte Verona e vince gara due

Trapani batte Venezia per 91-69. Nel palazzetto dei vincitori va in scena la seconda gara valida per la serie di semifinali dei playoff di Serie A2. Trapani, che aveva già conquistato la prima partita, ha la meglio anche nel secondo incontro dopo una partita controllata per tutti e quaranta i minuti sul parquet e ora attende gara tre per staccare il pass della finale. Verona sarà invece chiamata al riscatto per allungare la serie di almeno un incontro.

Trapani scende in campo con maggior controllo, prendendo tra le mani le redini della partita e portandosi subito in vantaggio. Verona insegue, ma non trova il pareggio, né il sorpasso. Gli ospiti faticano a tenere il ritmo e dopo dieci minuti, il punteggio vede Trapani avanti per 26-17. Il secondo quarto segue lo stesso canovaccio, con Trapani saldamente avanti e Verona che non riesce a mantenere il contatto. I padroni di casa perdono lievemente terreno verso il termine, ma il vantaggio è ancora ampio. Si va a riposo dopo venti minuti sul 46-35. Il terzo quarto non vede il vento cambiare direzione, con Trapani che resta in cattedra. Verona è sempre più distante e, a soli dieci minuti dal termine, il tabellone vede i padroni di casa avanti per 70-52. La rimonta di Verona è difficile, a questo punto della partita. L’ultimo parziale vede infatti i ritmi di gioco calare sul finale, con Trapani che conquista la vittoria su distanza, in un match terminato 91-69.