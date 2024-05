Basket, Serie A2: finale da cardiopalma tra Milano e Verona, finisce 69-70

Rieti vince su Rimini 77-64, mentre Verona batte Milano 70-69 negli ultimi istanti in campo. Durante la serata del 6 maggio vanno in scena due partite valide per i play-off di Serie A2 2023/2024 del Gruppo Silver. Per entrambe le squadre si tratta della terza gara, partita che potrebbe decidere l’andamento del turno. Rieti trova il terzo successo su tre gare, mentre Verona conquista la seconda vittoria, con gara 1 che era andata in mano a Milano.

CRONACA RIMINI-RIETI: Rimini incontra Rieti dopo il successo ottenuto da quest’ultima in entrambe le gare precedenti. Al via, gli ospiti conquistano il vantaggio, ma nella seconda metà del primo quarto i padroni di casa ribaltano la situazione e passano avanti. Inizia così un valzer di sorpassi reciproci, interrotto solo dalla sirena sul 15-15. Il secondo quarto riprende lo stesso canovaccio, dando vita ad uno splendido duello punto a punto tra le due squadre. Dopo dieci minuti in campo, che hanno visto entrambe le formazioni passare in vantaggio per una manciata di punti, il tabellone segna 27-28 in favore di Rieti. Dopo l’intervallo ricomincia la lotta serrata, che si distende nella seconda parte del terzo quarto, con Rieti che guadagna alcuni possessi di vantaggio. A soli dieci minuti dalla sirena conclusiva, il punteggio è di 49-54 e tutto è ancora aperto. Nell’ultimo quarto di partita, Rieti prende poi il controllo, rimanendo avanti fino al termine del match. Dopo quaranta minuti di gioco, il risultato è di 64-77.

CRONACA MILANO-VERONA: Milano sfida Verona su un punteggio generale di 1-1: i milanesi hanno conquistato gara 1, mentre gli avversari hanno avuto la meglio in gara 2. Dopo i primi rimbalzi, gli ospiti costruiscono un ampio vantaggio, con i padroni di casa costretti all’inseguimento. Nell’ultima parte del primo quarto, Milano si avvicina, senza però trovare né il pareggio né il sorpasso. Dopo dieci minuti sul parquet, il punteggio è di 10-15. Al via del secondo quarto, Verona prende il largo, con Milano che non trova il canestro prima del quarto minuto di gioco. La squadra veneta sale in cattedra e lì rimane per l’intero parziale, con i milanesi che riescono ad accorciare di qualche punto solo sul finale. Si va a riposo sul 24-39. Dopo la sosta, Milano rientra in partita e tenta di mettere a punto la rimonta. Verona rimane in testa, ma il vantaggio si accorcia notevolmente. Mancano ancora dieci minuti da giocare e il punteggio vede i lombardi sotto per 46-54. Nell’ultimo parziale sul parquet, Milano arriva alle spalle della squadra avversaria ed ecco che sul finale, quando mancano pochi secondi al termine, arriva il sorpasso sul 66-65. A qualche istante dalla sirena Verona trova però il controsorpasso e vince 67-70 in un finale da cardiopalma.