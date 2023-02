Basket, Serie A2 2022/23: vince ancora Cantù, nel posticipo trionfa Roma contro Agrigento

Si chiude la ventunesima giornata del campionato di Serie A2 maschile 2022/23 di basket. 5 gare per ogni gruppo, 10 totali. Partiamo dal girone verde dove Kienergia Rieti esce sconfitto in casa contro Control Trapani per 67-75. Vittoria casalinga invece per Gruppo Mascio Treviglio, che si impone 81-78 contro Ferraroni Juvi Cremona. Trionfano in casa anche i ragazzi di Acqua S.Bernardo Cantù, che contro Novipiù Monferrato Basket chiudono con un importante +20: 86-66. Non sbaglia Vanoli Basket Cremona, in casa contro i lombardi dell’Urania Milano: 86-73. Nel posticipo di serata, E-Gap Stella Azzurra Roma si impone per 76-63 contro Moncada Energy Agrigento.

Passando al girone rosso, OraSì Ravenna batte nel finale Umana Chiusi, con un vantaggio sottilissimo: 67-64. Cade sul parquet casalingo Staff Mantova per 72-79: trionfano gli ospiti quindi, i romagnoli di RivieraBanca Basket Rimini. Sconfitta casalinga anche per Tassi Group Ferrara che, contro Allianz Pazienza San Severo, cadono per 69-73. Vittoria millimetrica di Caffè Mokambo Chieti in casa contro Fortitudo Flats Service Bologna. Gli abruzzesi infatti, la sfangano per 58-57. L’ultima partita da segnalare, è il trionfo casalingo di Giorgio Tesi Group Pistoia: contro Apu Old Wild West Udine finisce 92-74.