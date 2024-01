Basket, Serie A1: Virtus Bologna protagonista assoluta contro Brindisi

La Virtus Bologna trionfa per 103-76 contro Brindisi, nel match valido per la sedicesima giornata di Serie A1. I vincitori si preparano ora per l’incontro in Eurolega contro Lione, mentre Brindisi cercherà il riscatto contro il Napoli direttamente in campionato.

La Virtus Bologna sale in cattedra dopo pochi istanti di partita. Brindisi trova un iniziale vantaggio, ma poi i padroni di casa mettono a punto il sorpasso e prendono il largo in breve tempo. Il primo quarto termina con i bolognesi avanti per 35-19. Nel secondo parziale, la squadra ospite appare ancor più in difficoltà. La Virtus ne approfitta per volare in avanti definitivamente, con Brindisi che resta relegata ad un distante inseguimento. Al momento dell’intervallo, il tabellone segna 58-36. Dopo lo stop, il copione non cambia. Bologna resta saldamente in testa e la difesa di Brindisi non riesce a comunicare. La squadra, disunita, crolla sotto l’attacco della formazione casalinga. Mancano solo dieci minuti al termine del match e il risultato del terzo quarto è di 78-53. Infine, l’ultimo quarto non regala particolari emozioni, se non il forte e deciso monopolio bolognese. I padroni di casa non sono fermabili in alcun modo e sul finale Brindisi rallenta leggermente il ritmo, mentre la Virtus abbatte il muro dei 100 punti e vince 103-76.