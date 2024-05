Basket, Serie A1: Venezia firma l’impresa contro Bologna, si va a gara quattro

Venezia batte Bologna 78-73. Nel palazzetto veneziano va in scena la terza gara valida per la serie di semifinali dei playoff di Serie A1. La Virtus, che ha ottenuto le prime due gare, scende in campo per staccare il pass per la finale. Gli uomini di Spahija non si vogliono però arrendere e firmando una grande rimonta ottengono la vittoria. La serie di playoff si prolunga dunque fino a gara quattro, che andrà in scena tra quarantotto ore.

L’avvio di partita vede la Virtus Bologna più solida dei veneziani, con la Reyer che fatica soprattutto nei tiri da tre. Tra gli uomini di Luca Banchi si distingue Ante Zizic, che si porta in doppia cifra dopo pochi minuti in campo. Al termine del primo quarto di gioco, Bologna è già salita in cattedra, con il tabellone che segna 16-29. Nel secondo quarto, la Reyer parte forte con l’obiettivo di raggiungere gli avversari, ma dopo un attacco iniziale è costretta a difendersi dai continui assalti di Bologna, che torna ad allungare. Le squadre rimangono separate da dieci punti e si va a riposo sul 38-49. Il match si accende dopo l’intervallo, con la Virtus che scende di ritmo, mentre Venezia inanella un canestro dopo l’altro fino a trovare il pareggio sul 59-59, a pochi attimo dalla fine del terzo parziale. A soli dieci minuti dalla sirena conclusiva, il tabellone è dunque in parità. Al via del quarto e ultimo quarto, Venezia trova il primo vantaggio del match, ma poi Bologna pareggia e torna avanti. Il punteggio è tutt’altro che stabile, con le due squadre che si impegnano in un valzer di sorpassi. Heidegger è assoluto protagonista tra le file della Reyer. Sul finale, ad appena un minuto dal termine, Venezia sorpassa e allunga, chiudendo il match in vantaggio per 78-73. La serie di playoff si allunga dunque fino a gara quattro.