Basket, Serie A1: Varese vince all’ultimo secondo, Reggio Emilia domina la partita

Il Varese batte il Pistoia e il Reggio Emilia vince contro il Brindisi. Il Varese vince in rimonta e all’ultimo secondo la gara contro il Pistoia per 83-82, dopo una gara intensa per entrambe le squadre. A Brindisi, invece, il Reggio Emilia conquista un 87-63 contro i padroni di casa, avviando la stagione nel migliore dei modi.

La partita vede il Varese scendere in campo aggressiva e nella prima parte di gioco riesce a spiazzare la difesa del Pistoia. Con l’avanzare della gara, però, gli ospiti entrano in partita e sbaragliano la difesa avversaria, concludendo il primo quarto con un solo punto di scarto, 27-26. Tornati in campo, il Pistoia sale in cattedra e monopolizza il gioco, soprattutto nella prima fase. Il Varese tenta di rimanere in partita, ma le difficoltà sono evidenti e padroni di casa concludono il secondo quarto 44-49. Durante il secondo tempo però la musica cambia e il Varese è in grado di fermare diversi attacchi rivali, soprattutto a partire dal finale del terzo quarto, che si chiude comunque a favore del Pistoia per 62-73. La partita si accende durante l’ultimo quarto, con la vittoria che arriva non solo su rimonta, ma anche in volata, per il Varese. Mancano infatti solo pochi secondi al fischio finale quando Moretti sfrutta un tiro libero per portare la squadra in vantaggio sull’83-82. Finisce dunque così la prima di campionato per le due squadre.

Durante la stessa serata, il Brindisi sfida il Reggio Emilia. La squadra ospite dimostra dal primo minuto di avere una lettura della partita più chiara e vince il primo quarto senza grandi difficoltà, chiudendolo 32-19. Il copione è lo stesso anche per gli altri quarti, tutti vinti dalla squadra emiliana, rispettivamente 50-34, 70-46 e 87-63. Un risultato importante per la bacheca del Reggio Emilia, non solo per la vittoria schiacciante, ma anche per l’ottima prestazione che apre la stagione di Serie A1 2023/2024.