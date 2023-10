Newcastle-Psg, papera di Donnarumma e i parigini affondano: cambiano gli equilibri del girone del Milan (VIDEO)

di Giorgio Billone 85

Il Psg affonda a Newcastle e così cambiano gli equilibri del girone del Milan. 3-0 (diventato poi 3-1 per effetto della rete di Lucas Hernandez) clamoroso a St James Park, per effetto dei gol di Almiron, Burn e Longstaff, proprio l’ultima rete con complicità di Donnarumma che con una parata difettosa se la butta dentro. Il risultato, se confermato, sarebbe davvero sorprendente e i rossoneri, inseriti in questo girone con il Borussia Dortmund, dovranno fare i conti anche con gli inglesi.