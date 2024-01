Basket, Serie A1: Tortona ferma Venezia, Brescia rimane prima

Nella serata di domenica 21 gennaio vanno in scena sei partite valide per la diciassettesima giornata di Serie A1. In trasferta, la Virtus Bologna ha la meglio su Varese per 69-81. I padroni di casa resistono per la prima metà, ma sul finale crollano sotto la superiorità fisica degli avversari. Vittoria fuori casa anche per Napoli, che a Brindisi ottiene due punti in volata. La partita termina 77-80, con gli ospiti che lasciano il palazzetto vittoriosi. Tortona trionfa nel palazzetto di casa, fermando Venezia per 75-69. I veneziani devono così salutare la testa del campionato, con Brescia che ora svetta in cima. Anche la Reggiana vince in casa, battendo Cremona per 78-71 al termine di un match equilibrato e intenso. Milano riesce poi a vincere sul parquet di Pesaro, costruendo e mantenendo un ampio vantaggio. Il match termina 65-85, con l’Olimpia avanti di venti punti.