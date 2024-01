Basket, Serie A1: Brescia vince contro Trento e vola in testa alla classifica

Brescia ha la meglio su Trento per 69-93. La squadra di casa, sesta in classifica generale, ha affrontato il Brescia, in lotta con Venezia per la prima piazza, nel match valido per la diciassettesima giornata di Serie A1.

Nella prima fase di gioco, i padroni di casa ottengono il vantaggio, ma negli ultimi minuti del primo quarto Brescia mette a segno prima il pareggio e poi il sorpasso. Dopo dieci minuti di gioco, il tabellone segna 17-26. Nel secondo parziale di gioco, gli ospiti prendono il largo e salgono ufficialmente in cattedra, con Trento costretta ad inseguire a distanza. Si va a riposo con la formazione di casa in svantaggio per venti punti, 32-52. Nella seconda metà, l’incontro segue un copione simile a quello visto nel secondo quarto. Trento appare in evidente difficoltà e non riesce ad essere compatta né in difesa né in attacco. Brescia ne approfitta per collezionare una doppia dopo l’altra, fino ad arrivare a un vantaggio di trenta punti, per 47-77. Nell’ultimo parziale sul parquet, i bresciani consolidano il proprio vantaggio e giocano con il cronometro sul finale, riuscendo ad ottenere la vittoria per 69-93. Brescia sale dunque al primo posto in campionato, con Venezia che deve ancora scendere in campo.