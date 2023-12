Basket, Seria A2: Udine vince in casa e conquista il primo posto del girone

Nella serata del 29 dicembre vanno in scena due partite valide per la diciassettesima giornata di Serie A2, quella tra Udinese e Cento, seguita dalla sfida tra Cremona e Rieti. La prima, valida per il girone rosso, termina 82-61 per i padroni di casa, che vincono comodamente un match in cui già erano stati dati per favoriti. Udine passa così in testa alla classifica del proprio gruppo, scalvacando di un punto Bologna e Forlì, che però hanno una partita in meno. Poco dopo, Cremona ha la meglio su Rieti per 79-77 nella partita valida per il girone verde. Grande prestazione di entrambe le formazioni, che portano avanti una partita euqilibrata. Sul finale però la spunta la squadra di casa, che lascia il palazzetto con i tre punti.