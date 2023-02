Basket, Jordan compie 60 anni e fa un donazione record da 10 milioni

Michael Jordan compie 60 anni e festeggia con una donazione da record di 10 milioni di dollari a Make-A-Wish, fondazione che aiuta a soddisfare i desideri dei bambini con una malattia grave. “Negli ultimi 34 anni, è stato un onore collaborare con Make-A-Wish e aiutare a portare un sorriso e la felicità a così tanti bambini”, ha detto Jordan in un comunicato stampa. “Testimoniare la loro forza e resilienza durante un periodo così difficile della loro vita è stata davvero fonte d’ispirazione. Non riesco a pensare a un regalo di compleanno migliore che vedere gli altri unirsi a me nel sostenere Make-A-Wish in modo che ogni bambino possa sperimentare la magia di realizzare il proprio desiderio”, ha detto Jordan.