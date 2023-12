Basket, Francia: a fuoco il palazzetto del Gravelines-Dunkerque (VIDEO)

Non è un Natale sereno in casa Gravelines-Dunkerque, dove un incendio ha distrutto il palazzetto. La sede, inaugurata nel 1986, è andato in fiamme a seguito di un cortocircuito innescato nella piscina che la fiancheggiava. Il direttore sportivo Hervé Beddeleem afferma: “È incredibile, è il nostro luogo di lavoro. È una catastrofe incommensurabile di cui non possiamo misurare le conseguenze“. Parla anche il sindaco di Gravelines Bertrand Ringot: “Probabilmente dovremo ricostruire tutto”.