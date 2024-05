Basket femminile, Serie A1: Ragusa batte Bologna e vola in semifinale

Ragusa vince contro Bologna per 74-57. Le due squadre si incontrano nel match valido per gara-3 dei playoff di Serie A1 femminile. Ragusa aveva avuto la meglio nella prima partita, mentre Bologna aveva firmato il successo nel secondo match. Dopo un avvio difficile, le Vu Nere cercano di recuperare terreno, ma la compagine siciliana rimane saldamente in controllo della partita e vince, accedendo alle semifinali, dove incontrerà Schio.

Ragusa sale in cattedra poco dopo la palla a due e inanella una serie di canestri in pochi minuti. La compagine bolognese non riesce a rispondere alle avversarie e trova i primi punti solo dopo cinque minuti sul parquet, con Ragusa avanti già di quindici punti. Negli attimi finali l Virtus sembra illuminarsi, ma è troppo tardi per ricucire il gap. Il primo quarto termina 6-24. Nel secondo parziale di gioco Bologna aumenta i giri del motore e, dopo una prima fase controllata da Ragusa, inizia la rimonta. Dojkic si dimostra una figura fondamentale per le padrone di casa e colleziona diversi canestri. Al termine del primo tempo, Ragusa resta in vantaggio, ma Bologna non è lontano. Si va a riposo sul 27-33. Dopo l’intervallo, Ragusa ritrova il ritmo che era calato nell’ultima frazione in campo e riprende il controllo del match. Bologna, sebbene più attiva rispetto al via della partita, non riesce a mantenere il ritmo delle avversarie ed è costretta ad inseguire. A soli dieci minuti dalla sirena finale, il risultato è di 40-55. Nell’ultima frazione, Ragusa rimane indisturbata al comando, con le bolognesi alle spalle, senza rivelarsi però una concreta minaccia. Al termine dei quaranta minuti, il risultato è di 57-74 e Ragusa stacca il pass per le semifinali.