Basket, Eurolega: il Partizan ha la meglio sull’Olimpia Milano per 82-69

Il Partizan ha la meglio sull’Olimpia Milano per 82-69 nella partita valida per l’Eurolega. Dopi una prima metà brillante, l’Olimpia soffre nella seconda parte di gara, con i padroni di casa che colgono l’occasione per andare a vincere. Continua così il periodo nero dei milanesi, che domenica affronteranno la Virtus Bologna in campionato, per poi tornare a giocare in Eurolega contro il Barcellona.

L’Olimpia Milano dimostra un ottimo ritmo sin dai primi momenti. Dopo una prima lotta iniziale, i milanesi allungano e si lasciano il Partizan alle spalle. Una serie di azioni offensive perfette, affiancata da ottime fasi difensive, portano l’Olimpia a conquistare il primo quarto per 20-25. Nel secondo parziale, Milano allunga ancora, prendendo il largo. Sono sporadiche le fasi in cui i serbi si fanno realmente pericolose, mentre la formazione italiana – nel segno di Lo, Shields e Melli – prende il volo. Milano porta così a casa anche il secondo quarto, arrivando all’intervallo sul 39-44. Tornati in campo, i padroni di casa si dimostrano più aggressivi e sul finale riescono a rimontare, sfruttando i punti deboli di Milano, che perde i colpi. Quando mancano ancora dieci minuti di gioco, l’Olimpia è avanti per un solo punto e il tabellone segna 61-62. Nell’ultimo quarto, il Partizan mette a segno una serie di attacchi perfetti, con Milano che soffre il pressing asfissiante. Inutili i tentativi della squadra italiana di rimontare, con i serbi che spiccano il volo. La partita si conclude 82-69 in favore del Partizan, con Milano costretta ad incassare una nuova sconfitta.