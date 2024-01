Basket, Eurolega: Olimpia Milano non si disunisce e batte il Bayern Monaco 76-62

L’Olimpia Milano ha la meglio sul Bayern Monaco per 76-62. La formazione italiana supera un momento di seria difficoltà e riesce nella conquista del successo, che porta al sorpasso dei tedeschi nella classifica generale dell’Eurolega.

Milano conquista il vantaggio dopo il primo canestro e il Bayern Monaco – durante il primo quarto – non trova mai l’opportunità per mettere a punto il sorpasso. Il ritmo di gioco non è elevato, ma la squadra italiana riesce a rimanere in testa e dopo dieci minuti di gioco il punteggio è di 19-12. Nel secondo quarto, la formazione dell’Olimpia mette a punto una grande opera difensiva, impedendo agli avversari di diminuire le distanze. Il Bayern riesce a farsi più pericoloso sul finale del primo tempo, ma Milano va a riposo sul 34-27. Al ritorno in campo dopo l’intervallo, il vento cambia direzione. Il Bayern Monaco si rivela aggressivo, con i milanesi che concedono diversi tiri dalla lunetta. La squadra tedesca trova il pareggio sul 47-47, senza però concretizzare il sorpasso. Mancano solo dieci minuti al termine della partita e il tabellone segna 50-47. Sul finale, Milano si riprende e costruisce nuovamente un importante vantaggio, dopo una situazione di seria difficoltà. Niente da fare per la formazione ospite, che non riesce a trovare la giusta comunicazione interna per poter sperare ancora nella vittoria. Al fischio dell’arbitro, l’Olimpia conquista la vittoria per 76-62.