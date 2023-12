Basket, Eurolega: Monaco ferma Barcellona, Olympiacos vince a Berlino

Nella serata del 29 dicembre vanno in scena la partita tra Alba Berlino e Olympiacos e la gara che vede protagonisti Monaco e Barcellona, entrambi match validi per il diciassettesimo turno di Eurolega. L’Olympiacos vince per 67-94 contro i berlinesi, che restano così sul fondo della classifica europea, dopo diverse partite difficili. I greci collezionano così tre importanti punti per rimanere nella lotta del centro gruppo. Qualche ora più tardi, Monaco ha la meglio su Barcellona, vincendo 91-71. Gli spagnoli restano così alle spalle della Virtus Bologna nella classifica generale, con Monaco che conquista una posizione.