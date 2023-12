Lazio, Castellanos: “Gol che vale tanto dopo un momento difficile”

“Vale tantissimo perché stavo cercando il gol e non era arrivato nelle partite precedenti. La dedico a tutti i tifosi, alla mia famiglia, ai miei compagni e allo staff. È una grande vittoria per la squadra“. Lo ha detto l’attaccante della Lazio, Taty Castellanos, dopo la vittoria contro il Frosinone. “Avevo bisogno di questo gol, stavo passando un momento difficile – ha detto l’argentino ai microfoni di Sky Sport – perché non giocavo molto. Era passato tanto tempo dall’ultimo gol contro l’Atalanta ma ora sono contento. La mia posizione è questa, da numero nove. Immobile? È un leader per la Lazio, il capitano, è sempre importante averlo accanto“, ha concluso Castellanos.