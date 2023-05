Basket, Eurolega 2022/2023: tabellone e accoppiamenti Final Four

Il tabellone e gli accoppiamenti in vista delle Final Four dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Siamo giunti agli ultimi 80′ di azione per quanto riguarda la massima competizione cestistica europea. Abbiamo assistito a una fase di playoff assolutamente di altissimo livello, in linea con le aspettative della vigilia: infatti, mai come quest’anno il livello delle formazioni in campo è stata alta, testimoniate dai tre quarti di finale su quattro che hanno avuto bisogno di gara-5. Ora ci si sposta a Kaunas, dove, tra il 19 e il 21 maggio andranno in scena, appunto le Final Four.

TABELLONE FINAL FOUR EUROLEGA 2022/2023

1° SEMIFINALE – Olympiacos Pireo vs Vincente AS Monaco-Maccabi Playtika Tel Aviv

2° SEMIFINALE – Vincente Real Madrid-Partizan Mozzart Bet Belgrado vs FC Barcellona