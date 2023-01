Basket, Eurolega 2022/2023: ancora ko per Milano in casa, Zalgiris vince 61-66

Ancora una sconfitta per l’Olimpia Milano in un match molto poco combattuto in casa contro lo Zalgiris Kaunas col risultato di 61-66 nella diciannovesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Gli uomini di coach Messina, infatti, escono perdenti anche contro i lituani. Il miglior marcatore dell’incontro è Kevarrius Hayes che, con 16 punti, regala la vittoria a Zalgiris.

RISULTATI e CLASSIFICA

IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE

Primo quarto equilibrato nelle prime azioni in cui Milano attacca bene. Dopo i primi minuti però, gli ospiti prendono in mano la partita, per non lasciarlo praticamente mai. Già il primo quarto infatti, vede i lituani in avanti sul +10: 9-19.

Nel secondo quarto i padroni di casa riescono a reagire anche bene, ma rimanendo troppo imprecisi soprattutto in costruzione. Zalgiris che, nonostante tenga le marce basse, non perde nemmeno un punto. Il parziale del quarto è infatti 18 pari, e si va quindi al riposo sul 27-37.

Meglio Zalgiris nel terzo quarto con la squadra di Messina che fatica soprattutto nella parte centrale. Dopo un buon inizio infatti, Birutis e compagni raggiungono addirittura il 39-59. Poco cambia nel finale di frazione:

Quarto quarto che è quindi una semplice passeggiata per gli ospiti, ma sorprendente è Milano che con orgoglio prova a riaprirla. Dopo 5 minuti di assenza però, si risveglia anche Zalgiris, che amministra il vantaggio. Prova a dare il massimo Milano, che da -20 arriva addirittura a -2, ma alla fine la spuntano gli ospiti. Ennesima sconfitta per l’Olimpia Milano. Risultato finale: 61-66.