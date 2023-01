FANTACALCIO – Napoli-Juventus, gol di Elmas o autogol di Alex Sandro? La decisione della Lega

Episodio al fantacalcio in Napoli-Juventus. Elmas segna il gol del 5-1 con l’ennesimo contropiede azzurro, c’è però una deviazione da parte di Alex Sandro che spiazza Szczesny. Non ci sono comunque gli estremi perché si possa parlare di autorete, infatti la Lega Serie A assegna il gol al macedone e non ci sono dubbi da questo punto di vista, si tratta di gol di Elmas e bonus per lui, nessun malus per Alex Sandro.