Basket, Eurocup: il Venezia perde 69-76 contro i London Lions

Il Venezia perde 69-76 contro i London Lions. La partita, gestita per i primi tre quarti dalla squadra italiana, rappresenta il debutto europeo del Venezia, che ha sfidato i londinesi in casa, senza riuscire ad avere la meglio nel quarto e decisivo tempo.

Il Venezia ha debuttato in Eurocup, in casa dei London Lions. Nonostante la sfida si riveli subito difficile, la squadra italiana riesce a conquistare il primo quarto per 25-17. I London Lions però si presentano più grintosi nel secondo quarto e la gara si fa più difficile. I veneziani tengono testa ai londinesi, e dopo dieci minuti di fatica, chiudono il primo tempo vittoriosi in 41-38. Nelle prime fasi del terzo quarto, poi, il Venezia sembra avere la meglio, ma la formazione inglese non si arrende e recupera il vantaggio che gli italiani avevano guadagnato. La partita prosegue punto per punto e infine il Venezia conclude anche questo quarto in vantaggio per 56 a 54. Nell’ultimo parziale di gioco però, si rimescolano le carte in tavola. Il Venezia non trova le energie e l’intesa dei primi trenta minuti e i London Lions ne approfittano, rimontando e superando gli italiani e vincendo per 76 a 69.