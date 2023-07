Basket: comincia il ritiro dell’Italia verso i Mondiali, out Mannion

A Folgaria è iniziato il viaggio dell’Italia del basket in vista dei Mondiali. Unico assente nel ritiro è stato Nico Mannion, autorizzato a non aggregarsi alla squadra e quindi escluso dalla lista. Ecco le parole del Ct Gianmarco Pozzecco: “Questa estate Nico Mannion non farà parte della squadra. E’ stata una decisione sofferta ma condivisa da entrambe le parti. Negli ultimi due anni, Nico è stato protagonista assoluto con la nazionale dimostrando un forte attaccamento all’azzurro e una grande professionalità. Per far questo, però, ha messo a dura prova il suo fisico e abbiamo ritenuto, di comune accordo, che fosse il caso di non includerlo nel roster dei giocatori che da oggi prepareranno il Mondiale”.

E ancora: “Comincia un lungo percorso che non vediamo l’ora di intraprendere. L’entusiasmo con cui i ragazzi si sono presentati in raduno è il filo conduttore che ci riconnetterà a quanto di buono fatto nelle precedenti uscite”.