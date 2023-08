Barcellona: nel mirino c’è nuovamente Joao Cancelo del Manchester City

Nonostante le tantissime problematiche finanziarie, il Barcellona continua a puntare nomi internazionali per il calciomercato. Secondo quanto riportato da Sport, l’entourage dell’ex Juventus Joao Cancelo, Jorge Mendes, starebbe provando a trovare la formula giusta per portarlo alla corte di Xavi. Il portoghese è appena ritornato al Manchester City, dopo il mancato riscatto da parte del Bayern Monaco, dove aveva passato in prestito la seconda metà della scorsa stagione.