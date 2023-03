Az Alkmaar, Jansen: “Lazio una delle migliori squadre d’Europa, abbiamo messo loro pressione”

“È una grande soddisfazione soprattutto perché siamo riusciti a mettere in campo ciò che avevamo preparato, impegnandoci al massimo. Ci siamo preparati in un modo degno per la maglia che indossiamo, il nostro gioco è stato buono sia con che senza palla. Siamo riusciti a mettere sotto pressione una delle migliori squadre d’Europa e a finire in vantaggio“. Lo ha detto Pascal Jansen, tecnico dell’AZ Alkmaar, dopo la vittoria per 2-1 sulla Lazio nell’andata degli ottavi di finale di Conference League. “I due gol mi sono piaciuti molto perché abbiamo recuperato palla alta e abbiamo puntato la porta per trovare la rete – ha aggiunto -. Sono contento della reazione dei ragazzi dopo il gol della Lazio. Ho appena detto a tutti però che questo è solo il primo tempo, il secondo lo giocheremo in casa la prossima settimana”.