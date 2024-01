Australian Open 2024, programma in forte ritardo: si prospetta una lunga serata per Jannik Sinner

Non entrerà in campo a breve Jannik Sinner per il suo match di quarti di finale contro Andrey Rublev agli Australian Open 2024. La sfida, programmata come secondo incontro serale, slitta e non di poco a causa del prolungarsi della sessione diurna. Novak Djokovic e Taylor Fritz, infatti, sono un set pari e hanno appena iniziato il terzo parziale quando sono le 19:15 ora locale, dopo che Coco Gauff e Marta Kostyuk erano rimaste in campo sulla Rod Laver Arena per più di tre ore nel corso della notte italiana.

Ci sono minimo altri due set da giocare tra il serbo e lo statunitense, se non tre in caso di match che va al quinto. Poi, toccherà ad Aryna Sabalenka e Barbora Krejcikova, le quali però scenderanno in campo non immediatamente dopo, visto che ci sarà il cambio di spettatori. Fuori coloro che avevano il biglietto per il diurno, dentro quelli che hanno acquistato il ticket per il serale. Insomma, per Sinner e Rublev – che giocheranno a seguire del match femminile – si prospetta una lunga serata, anzi nottata australiana…