“E il tuono tacque”: L’Equipe dedica una pagina alla scomparsa di Gigi Riva

“Riva, e il tuono tacque”. Il quotidiano francese l’Equipe titola così la sua pagina interamente dedicata alla scomparsa di Gigi Riva, icona e leggenza del calcio italiano. “Non sentiremo più il rombo del tuono”, scrive L’Equipe, “uno dei più forti attaccanti della seconda metà del XX secolo”. Il quotidiano ricorda gli inizi di Riva, sottolineando che “si nutrì dei colpi del destino per riversare tutta la sua grinta nel calcio, prendensosela con i palloni. Quella forza, in particolare il terrificante sinistro, Riva la metterà al servizio di una causa, di un ideale, di un’isola: Cagliari, club simbolo della Sardegna”. “Quel Cagliari – scrive L’Equipe – senza nessun giocatore sardo, diventerà tuttavia un motivo di orgoglio per un intero popolo. E una squadra di formidabile competitività, capace di dare sei giocatori alla nazionale ai Mondiali di Messico ’70”.