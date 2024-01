Australian Open 2024, McEnroe: “Sinner si è mosso meglio di Djokovic. E nel quarto set mi ha impressionato”

Intervenuto ai microfoni di Eurosport, John McEnroe ha speso parole al miele per Jannik Sinner, elogiando la sua prestazione nella semifinale dell’Australian Open 2024 contro Novak Djokovic: “Mi ha impressionato per il modo in cui è riuscito a spingere nel quarto set, continuando come aveva fatto in precedenza nonostante il match point mancato nel terzo. Ha dimostrato grande forza mentale. Inoltre si è mosso alla grande, persino meglio di Djokovic, cosa che ritenevo impossibile. Sinner è un giocatore sempre più maturo“.