Australian Open 2024, incubo Berrettini: costretto al ritiro per un infortunio al piede

Slitterà ulteriormente il rientro in campo di Matteo Berrettini, atteso ai nastri di partenza dell’Australian Open 2024 dopo oltre quattro mesi di lontananza dal circuito per infortunio. Dopo il forfait nell’esibizione Kooyong Classic, il tennista azzurro ha annunciato il proprio ritiro anche dallo slam australiano, dove era stato sorteggiato al primo turno contro il finalista uscente Stefanos Tsitsipas. A fermare il tennista romano è stato un infortunio al piede destro, lo stesso che lo aveva spinto a saltare il torneo di Brisbane a inizio anno. C’è però una buona notizia nella sfortuna: quando Berrettini tornerà in campo, verosimilmente a marzo, potrà beneficiare del ranking protetto e dunque giocare i tornei più importanti senza dover, almeno inizialmente, ripartire dai Challenger.