Australian Open 2024, Bolelli e Vavassori in finale: “Ce la stiamo godendo, ma non è finita”

“Ci abbiamo creduto e fatto un grandissimo super tie-break. Siamo contenti, ora sabato c’è l’atto finale. Non è finita, faremo di tutto per vincere il trofeo. Per me questa finale la considero tra le giornate più belle delle carriera”. Questa l’analisi sul match odierno di Simone Bolelli, che con Andrea Vavassori ha conquistato l’accesso in finale degli Australian Open nel doppio maschile. “Sono fortunato di avere accanto Simone, mi sta dando tanta fiducia. Ero ancora all’inizio della mia carriera quando vinse con Fabio il torneo, loro sono stati un punto di riferimento per la mia carriera. Ce la stiamo godendo. Tutto il lavoro sull’aspetto mentale sta dando i suoi frutti. E’ uno dei giorni più belli della mia carriera, dedico questa vittoria a mio nonno e a mio zio che mi ha sempre seguito”, ha aggiunto Vavassori. Ora per gli azzurri la finale contro l’indiano Rohan Bopanna e l’australiano Matthew Ebden. “Sarà bello giocare contro un australiano, con tanta gente a vederci. Il nostro obiettivo è avere un’ottima attitudine, non focalizzarci sul risultato ma sulla prestazione, essere uniti con energia e intensità. E’ stata la chiave di oggi”, ha sottolineato Vavassori.