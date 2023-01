Australian Open 2023, Tsitsipas: “Voglio diventare il numero uno al mondo”

“Voglio diventare il numero uno al mondo”. Stefanos Tsitsipas si prepara al gran finale degli Australian Open 2023 contro Novak Djokovic: in palio, oltre al trofeo, la prima posizione nel ranking Atp. “Lo sogno da quanto sono piccolo, da quando ho visto Marcos Baghdatis arrivare in finale qui. Da allora lavoro duro per questo obiettivo e adesso è lì, a portata di mano. Forza ragazzi, andiamo a prendercelo” ha detto il greco.

“Sto giocando un ottimo tennis e in campo mi diverto – aggiunge Tsitsipas – Ricordo che da piccolo guardavo la tv e mi dicevo ‘Un giorno li’ voglio esserci io’. Il percorso per arrivare è stato davvero lungo, ed è cominciato proprio da queste parti, nello Slam che giocai a Melbourne da junior nel 2015. Ero un bambino molto sicuro di sé, e grazie a Dio il fatto di emergere subito a livello nazionale mi ha aiutato. Infatti poi sono seguiti in rapida successione i tornei in Europa, quelli in giro per il mondo e la prima posizione del ranking junior. Adesso voglio diventare il numero 1 tra i professionisti” conclude.