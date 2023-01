Australian Open 2023, Sinner: “Contro Tsitsipas spero di fare meglio dell’anno scorso”

Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in rimonta contro Fucsovics al terzo turno dell’Australian Open 2023. All’orizzonte per lui la sfida contro Stefanos Tsitsipas, che proprio a Melbourne lo sconfisse dodici mesi fa: “Non vedo l’ora di giocare la prossima partita, Tsitsipas è uno dei migliori tennisti del mondo. Rispetto all’anno scorso, ho cambiato un po’ di cose nel mio gioco. Spero davvero di fare meglio di un anno fa: è per questo che mi alleno ogni giorno“.

L’azzurro ha poi proseguito: “Mi piace giocare in mattinata, soprattutto nei Grandi Slam. Quando giochi alle 11, dopo hai un po’ più di tempo per recuperare. Ma non cambia molto per me in realtà. Oggi ho giocato comunque cinque set, quindi sarà difficile recuperare fisicamente in vista del prossimo turno. Insomma, non mi piace parlare dell’ordine di gioco, sono semplicemente felice di essere in campo. Di sicuro preferisco giocare alle 11 piuttosto che di notte. Ma sono cose che fanno parte del nostro sport“.

Infine, Sinner ha ribadito cosa si aspetta da questo 2023: “Io e il mio team abbiamo alcuni obiettivi: il principale è certamente quello di migliorare. Inoltre, spero di qualificarmi per le Nitto ATP Finals a Torino. I miei miglioramenti nel ranking certamente passeranno dai grandi eventi, nei quali spero di arrivare fino in fondo“.