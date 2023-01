Australian Open 2023: Aliassime si salva al quinto set, ok Tsitsipas e Medvedev

Riprendono i match dell’Australian Open 2023 dopo l’interruzione causa pioggia durata oltre sei ore. Nella notte Auger-Aliassime rischia ma rimonta due set di svantaggio contro lo slovacco Molcan vincendo al quinto set 3-6 3-6 6-3 6-2 6-2. Il canadese, testa di serie numero 6, affronterà al terzo turno il vincente della sfida tra Cerundolo e Moutet. Bene Tiafoe che batte senza problemi Shang in tre set, 6-4 6-4 6-1, e incontrerà Khachanov che vince contro Kubler al quarto set, 6-4 5-7 6-4 6-2. Avanza al secondo turno Bautista Agut che batte Sousa in tre set e incontrerà Holt. Bene Medvedev che, dopo un primo set combattuto, piega Millman vincendo 7-5 6-2 6-2. Il russo incontrerà il vincente della sfida tra Korda e Watanuki. Tsitsipas passeggia su Hijikata avanzando al terzo turno. 6-3 6-0 6-2 per il greco che affronterà uno tra Griekspoor e Van de Zandschulp.