Atp Zhuhai 2023, qualificazioni: Napolitano e Giustino puntano il main draw

Sono due gli italiani che tentano la strada delle qualificazioni nell’ATP 250 di Zhuhai, al via domani sui campi veloci della città cinese. Stefano Napolitano e Lorenzo Giustino sono rispettivamente la terza e la quarta testa di serie del draw cadetto. Il piemontese, protagonista di un balzo di diverse centinaia di posizioni negli ultimi mesi, esordirà contro l’indiano Kumar. Per il campano, che è in Cina già da qualche settimana a giocare tornei challenger, ci sarà l’australiano Bolt.

GLI SPOT DEGLI ITALIANI

(3) Napolitano vs Kumar

Sakellaridis vs (7) Saville

(4) Giustino vs Bolt

Sinclair vs (8) Bellier