Atp Vienna 2023, qualificazioni: Sonego e Vavassori eliminati al turno decisivo

Niente da fare per Lorenzo Sonego, che è stato sconfitto al turno decisivo delle qualificazioni dell’Atp 500 di Vienna 2023 ed ha visto sfumare l’accesso al main draw. Un vero peccato visto che l’azzurro aveva battuto in due set al primo turno Sachko ed era partito molto forte anche contro Alexandre Muller, conquistando il parziale d’apertura con un netto 6-1. Il francese però non si è disunito ed ha dato vita ad una bella rimonta, finendo per imporsi con lo score di 1-6 6-3 6-4 dopo 1h53′. Rimpianti sì ma neanche tanti per Sonego, che tra secondo e terzo set non è riuscito a procurarsi neppure una palla break ed ha pagato a caro prezzo il break (uno per set) subito in avvio. A Lorenzo, che nel 2020 fece addirittura finale nella capitale austriaca, non resta che sperare di essere ripescato in tabellone come lucky loser, curiosamente proprio come accadde tre anni fa.

Eliminato al turno decisivo anche Andrea Vavassori, costretto a cedere il passo al beniamino di casa Filip Misolic. Il tennista di Pinerolo si è portato a soli due punti dalla vittoria, ma non è riuscito a mandare al tappeto l’avversario e dopo 2h25′ di gioco si è arreso con il punteggio di 4-6 7-6 6-2. Proprio come nel match di Sonego, il tennista azzurro ha giocato molto bene il set d’apertura ma poi ha dovuto fare i conti con la reazione dell’avversario, che ha alzato il livello dell’attenzione e non ha concesso nulla, specialmente al servizio. Vavassori è comunque riuscito a guadagnarsi una chance, trascinando il parziale al tie-break, ma di fatto c’è stato poco da fare. Si ferma dunque ad un passo dal main draw anche Wave, che può comunque portare a casa buone sensazioni da questo tabellone cadetto.