Atp Vienna 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 24 ottobre con Musetti e Sonego

Il programma di martedì 24 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Vienna 2023. Giornata dedicata al completamento dei match di primo turno, con un ricco programma sui due campi. Se Sinner esordirà mercoledì, saranno invece protagonisti Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, opposti rispettivamente a Dimitrov e Cerundolo. In campo anche Rublev, Tiafoe e Paul, mentre spicca il big match Tsitsipas-Thiem.

CENTER COURT

Ore 14:00 – Popyrin vs (3) Rublev

a seguire – (7) Tiafoe vs Evans

Non prima delle 17:30 – (4) Tsitsipas vs (WC) Thiem

a seguire – Dimitrov vs Musetti

GLAUBANDICH COURT

Ore 13:00 – (Q) Muller vs (6) Paul

a seguire – Vukic vs (Q) Machac

a seguire – Ofner/Oswald vs Erler/Miedler

Non prima delle 17:00 – Norrie/Paul vs Evans/Shelton

a seguire – (LL) Sonego vs Cerundolo