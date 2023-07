Atp Umago 2023: Cecchinato torna al successo: battuto in rimonta Shevchenko, derby con Sonego al 2° turno

Dopo sette sconfitte consecutive, Marco Cecchinato riesce finalmente ad invertire il trend e stacca il pass per il secondo turno del torneo ATP 250 di Umago 2023 (terra battuta). Sconfitto in rimonta Alexander Shevchenko, a un passo dalla vittoria ma incapace di mandare al tappeto il suo avversario. 4-6 7-6 6-3 il punteggio in favore di Cecchinato, bravissimo a rimontare uno svantaggio di set e break e prevalere alla distanza dopo 2h43′ di gioco. Al prossimo turno, l’azzurro sfiderà il connazionale Lorenzo Sonego, seconda forza del seeding, in quello che si preannuncia un derby scoppiettante.

CRONACA – Avvio di match caratterizzato da break e contro break, ma che premia Shevchenko, il quale si ritrova avanti di un break. Sul punteggio di 5-3 in favore del russo, la sfida viene interrotta per pioggia e posticipata al giorno seguente. I due tennisti tornano dunque in campo, senza pioggia ma con tanto vento, e Shevchenko fa suo il primo set per 6-4. Cecchinato continua a faticare e va in difficoltà anche nel secondo parziale, subendo un pesante break nel settimo gioco. Tutto lascia pensare che Shevchenko lo consolidi, ma dal 30-0 Marco conquista quattro punti di fila e piazza l’immediato contro break. Si va dunque al tie-break, dove uno straordinario Cecchinato s’impone per 7 punti a 0, senza lasciare scampo al rivale. Con l’inerzia del match dalla sua parte, l’azzurro ha in mano il pallino del gioco anche nella terza e decisiva frazione. Zero palle break concesse, due break conquistati e un 6-3 (forse anche troppo poco severo) regalano al palermitano set, match e meritato accesso al secondo turno.