Serie A, diritti tv: le offerte di Dazn, Sky e Mediaset restano valide e vincolanti fino al 15 ottobre

Si è conclusa con un nulla di fatto l’Assemblea odierna della Lega Serie A, che si è svolta oggi pomeriggio, mercoledì 26 luglio, in videoconferenza ed ha trattato soprattutto il tema dei diritti tv per il periodo 2024-2029. Nella serata di ieri è infatti volto al termine il secondo round di trattative private con la ricezione delle offerte migliorative da parte dei tre broadcaster, Dazn, Mediaset e Sky. Come prevedono le ‘norme dell’Invito a Offrire’, tutte le offerte rimangono valide e vincolanti fino al prossimo 15 ottobre. Nel frattempo si continua a lavorare con l’obiettivo di “massimizzare il valore dei propri diritti audiovisivi”.

Nel complesso, nessuna novità nello scenario inizialmente ipotizzato. Nei prossimi mesi i club potranno infatti scegliere se accettare o meno le offerte dei broadcaster. Qualora ciò non dovesse accadere, ecco che nella terza fase del bando verranno aperte le buste che contengono le offerte da parte dei soggetti interessati alla creazione del Canale di Lega.