Atp Tokyo 2023: programma, orari e ordine di gioco sabato 21 ottobre

Il programma di sabato 21 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Tokyo 2023. È tempo di semifinali in Giappone, dove sono uscite di scena tutte le teste di serie e l’unico top 40 rimasto in corsa è Ben Shelton. L’americano è di conseguenza il favorito per il titolo, ma non dovrà sottovalutare il connazionale Giron. Più tardi sarà invece il momento della semifinale della parte alta del tabellone, dove Karatsev avrà gli occhi puntati addosso visto l’ottimo livello di tennis che sta esprimendo.

COLOSSEUM

Ore 07:00 – Shelton vs (Q) Giron

Non prima delle 09:00 – Mochizuki o Popyrin vs Karatsev