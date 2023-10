Atp Tokyo 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 16 ottobre

Il programma di lunedì 16 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Tokyo 2023. Si parte alle 04:00 ora italiana con McDonald-Purcell e Ofner-O’Connell, ma nella mattinata italiana si attende l’esordio di due teste di serie importanti come Zverev e Auger-Aliassime. Il tedesco cerca un posto alle ATP Finals e sfida Thompson, mentre il canadese prova a uscire da una crisi senza fine contro Vukic. Di seguito l’ordine di gioco completo.

COLOSSEUM

Ore 04:00 – McDonald vs Purcell

a seguire – Thompson vs (3) Zverev

a seguire – (8) Auger Aliassime vs Vukic

Non prima delle 11:00 – Nishioka vs (Q) Giron

a seguire – Paul vs Altmaier

KINOSHITA GROUP ARENA

Ore 04:00 – Ofner vs O’Connell