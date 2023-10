Sorpresa al PSG: Kang-in Lee vende più maglie di Mbappè

A Kylian Mbappè non bastano 220 gol e la nomea di superstar per essere il calciatore che fa vendere più magliette al Paris Saint Germain. Come svela AS, il primato spetta ad un altro giocatore dei parigini, che sfrutta anche l’espansione del marchio nel mercato asiatico. Il centrocampista sudcoreano Kang-in Lee infatti risulta essere il tesserato più richiesto nei negozi ufficiali. Non solo nella sede di Seul, recentemente aperta dal PSG per sfruttare la popolarità dell’ex Maiorca, ma anche nel megastore degli Champs-Elysées, preso d’assalto da numerosissimi turisti sudcoreani.

“L’anno scorso abbiamo avuto anche Messi. Ma anche Verratti, Donnarumma, Hakimi, è una fortuna avere così tante stelle al PSG e questo attira molto i nostri tifosi asiatici. L’arrivo di Kang-In Lee ci permetterà di espanderci anche in Corea del Sud e in tutta l’Asia. È il primo grande giocatore asiatico a giocare nel PSG. Ovviamente questo ci aiuterà nella regione”, ha spiegato ad agosto Sébastien Wasels, amministratore delegato del PSG.