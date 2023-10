Atp Stoccolma 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 19 ottobre

Il programma di giovedì 19 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Stoccolma 2023. Nella capitale svedese si completano i match di secondo turno, ma l’unica testa di serie a scendere in campo sarà la numero 2, che risponde al nome di Mannarino. Non mancano però i giocatori da tenere d’occhio, a partire da Stan Wawrinka fino al giovane Dino Prizmic. In campo anche Sonego e Vavassori in doppio. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTER COURT

Non prima delle 14:00 – Safiullin vs (2) Mannarino

Non prima delle 15:30 – (Q) Misolic vs Monfils o Fucsovics

Non prima delle 18:00 – Wawrinka vs (LL) Machac

a seguire – (WC) E.Ymer vs (Q) Prizmic

COURT 1

Ore 14:00 – Galloway/Olivetti o Bergevi/Borg vs Sonego/Vavassori