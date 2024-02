Atp Santiago 2024, qualificazioni: Cecchinato, Pellegrino e Lavagno eliminati al debutto

Sono quattro gli azzurri impegnati nelle qualificazioni dell’ATP 250 di Santiago, ultimo torneo di questa stagione sudamericana su terra battuta. La giornata non è iniziata bene, con subito tre eliminazioni per i nostri portacolori. Andrea Pellegrino, in un match che vedeva di fronte il n°156 del ranking contro il n°157, ha lottato più di due ore e mezza, ma si è dovuto arrendere al cospetto dell’argentino Burruchaga con il punteggio di 6-3 4-6 6-1. Più netta la resa di Marco Cecchinato, che proprio non riesce a ritrovare la forma e la fiducia dei giorni migliori: il siculo ex top-20 è stato sconfitto con lo score di 6-2 7-6(4) dallo slovacco Molcan, secondo giocatore del seeding cadetto.

Esce di scena anche Edoardo Lavagno, in un match complicato contro il veterano Facundo Bagnis, reduce dall’incredibile finale raggiunta poche settimane fa a Cordoba. L’azzurro era a un passo dal ko in due set, ma ha lottato trascinando il secondo parziale al tie-break, vincendolo e ritrovandosi persino avanti di un break nel terzo set. Poi, la resa contro l’esperto argentino, che gli strappa per due volte di fila il servizio e dopo quasi tre ore chiude i giochi con il punteggio di 6-3 6-7(3) 6-3.

In tarda serata sarà il turno anche di Andrea Vavassori, costretto a un tour de force dopo essere stato eliminato poche ore fa nella semifinale di doppio a Rio de Janeiro: per il piemontese l’ostacolo cileno Soto.