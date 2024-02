Atp Santiago 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 29 febbraio con Darderi

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco all’Atp 250 di Santiago 2024 per la giornata di giovedì 29 febbraio. Si concludono gli ottavi di finale nel torneo cileno, con il nostro Luciano Darderi che vuole a chiudere alla grande questa indimenticabile trasferta sul rosso sudamericano. L’italoargentino aprirà la giornata contro il minore dei fratelli Cerundolo a partire dalle 18:00. In campo anche due dei favoriti per il titolo, Sebastian Bae e Alejandro Tabilo. Di seguito l’ordine di gioco.

COURT JAIME FILLOL

Ore 18:00 – (WC) Darderi vs (Q) J. Cerundolo

a seguire – Varillas vs (2) Baez

Non prima delle 23:00 – (4) Tabilo vs Barrios Vera

COURT 1

2°match dalle 18:00 – (8) Munar vs Ramos-Vinolas