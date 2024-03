Atp Santiago 2024, Darderi si ferma ai quarti: Tabilo lo batte in due rapidi set

Luciano Darderi è stato sconfitto dal beniamino di casa Alejandro Tabilo nei quarti di finale dell’ATP 250 di Santiago. Si sono conclusi dunque torneo e gira sudamericana per il tennista italo-argentino, protagonista di uno splendido trionfo a Cordoba e capace di vincere due match anche nella capitale cilena. Non c’è stato però nulla da fare contro il più quotato Tabilo, quarta forza del seeding, che si è imposto con il punteggio di 6-0 7-5 in appena 1h18′ di gioco.

CRONACA – Sul primo set c’è poco da dire, basta guardare il punteggio. A dir la verità tre games su sei sono andati ai vantaggi e Darderi qualche chance ce l’ha avuta: nel complesso, però, Tabilo è stato superiore ed ha sempre avuto in mano il pallino del gioco. Molto più equilibrata la seconda frazione, in cui Luciano si è procurato due palle break nel game inaugurale. Non è però riuscito a sfruttarle e di fatto la sua partita è finita. Bravo a stringere i denti e tenere il servizio, alla prima indecisione è stato punito, subendo il break decisivo nel dodicesimo gioco. Semifinale raggiunta dunque da Tabilo, il quale potrebbe trovare il connazionale Jarry in un derby che promette spettacolo. L’altra semifinale metterà invece di fronte Pedro Martinez e Sebastian Baez.